Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε τρία λιμάνια και ένα εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι. Μεταξύ των στόχων ήταν και το φορτηγό πλοίο Galaxy Leader, το οποίο είχε καταληφθεί το 2023 και –σύμφωνα με το Ισραήλ– χρησιμοποιούνταν από τους Χούθι για παρακολούθηση ναυσιπλοΐας.

Οι επιδρομές εντάσσονται στην ισραηλινή επιχείρηση με την ονομασία «Μαύρη Σημαία» (Operation Black Flag). Λίγο μετά την ισραηλινή επίθεση, οι Χούθι εκτόξευσαν δύο πυραύλους προς το Ισραήλ, με τις σειρήνες να ηχούν σε διάφορες περιοχές. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως εξετάζονται τα αποτελέσματα της αναχαίτισης.





Last Night, approximately 20 fighter jets, using over 50 munitions, struck terror targets belonging to the Houthi terrorist regime in the ports of Al Hudaydah, Ras Isa, Salif, and the Ras Kanatib Power Plant. pic.twitter.com/WVuRfzqPsU