Το Σάββατο, η ρήξη ανάμεσα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον άλλοτε σύμμαχό του, Έλον Μασκ, πήρε νέα διάσταση. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ανακοίνωσε την ίδρυση ενός νέου πολιτικού κόμματος, κατηγορώντας το δημοσιονομικό σχέδιο του Τραμπ ότι οδηγεί τη χώρα στη χρεοκοπία.

Μετά από δημοσκόπηση που διεξήγαγε στην πλατφόρμα Χ, ο Μασκ αποκάλυψε την πρόθεσή του να δημιουργήσει το «Κόμμα της Αμερικής» («America Party»), με στόχο –όπως είπε– να επαναφέρει την «ελευθερία» στους πολίτες.

«Σήμερα γεννιέται το Κόμμα της Αμερικής, για να σας δώσει πίσω την ελευθερία σας», έγραψε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός νέου κόμματος και αυτό ακριβώς σκοπεύει να προσφέρει.

Ο Μασκ καταφέρθηκε εναντίον τόσο των Ρεπουμπλικάνων όσο και των Δημοκρατικών, λέγοντας πως λειτουργούν σαν ένας ενιαίος μηχανισμός εξουσίας που ενεργεί εις βάρος των πολιτών.

Παρομοίασε την πολιτική του στρατηγική με αυτήν που χρησιμοποίησε ο Θηβαίος στρατηγός Επαμεινώνδας στη Μάχη των Λεύκτρων το 371 π.Χ., όταν κατάφερε να νικήσει τη Σπάρτη. Ο Μασκ ανέφερε πως, όπως τότε εφαρμόστηκε συγκέντρωση ισχύος σε ένα κρίσιμο σημείο, έτσι και ο ίδιος θα επικεντρώσει τις δυνάμεις του σε ένα πολιτικό αδύναμο σημείο για να διαλύσει το «ενιαίο κομματικό σύστημα».

Σε ερώτηση για το τι τον έκανε να στραφεί κατά του Τραμπ, απάντησε πως βασικός λόγος ήταν η εκτόξευση του δημοσιονομικού ελλείμματος από τα ήδη υψηλά 2 τρισεκατομμύρια στα 2,5, κάτι που –κατά τη γνώμη του– απειλεί να χρεοκοπήσει τις ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως, λόγω της νοτιοαφρικανικής καταγωγής του, ο Μασκ δεν έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, καθώς απαιτείται να έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ.





The way we’re going to crack the uniparty system is by using a variant of how Epaminondas shattered the myth of Spartan invincibility at Leuctra:



Extremely concentrated force at a precise location on the battlefield.