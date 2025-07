Ο απολογισμός από τις πλημμύρες στο Τέξας πλησιάζει πλέον τους 70 νεκρούς και θα αυξηθεί, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεση παιδιών που αγνοούνται μετά την καταστροφή.

Μόνο στην κομητεία του Κερ, «έχουμε επιβεβαιώσει 59 θανάτους», 38 ενηλίκων και 21 παιδιών, δήλωσε ο τοπικός σερίφης Λάρι Λέιθα κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Aerial footage shared by the Texas Parks and Wildlife Department gives a glimpse at the devastation caused by heavy rains and flash floods along the Guadalupe River in central Texas on the 4th of July. The severe weather has left dozens of people dead, including at least 15… pic.twitter.com/CS45zNWFpf