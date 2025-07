Πλήθος κόσμου θρηνεί τον ξαφνικό θάνατο του 28χρονου Ντιόγκο Ζότα, τον επιθετικό της Λίβερπουλ και τον 25χρονο αδερφό του Αντρέ Σίλβα στην μικρή πόλη όπου κατάγονται, την Γκοντομάρ, στα περίχωρα του Πόρτο, όπου μεγάλωσαν οι δυο τους.



Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ και της εθνικής ομάδας καθώς και οπαδοί έχουν συγκεντρωθεί στην μικρή αυτή πόλη για να αποχαιρετήσουν σήμερα τον άσο του ποδοσφαίρου που έχασε ξαφνικά τη ζωή του όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του εξαιτίας σκασμένου ελαστικού κατά την προσπάθεια προσπέρασης, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να τυλιχτεί στις φλόγες.

