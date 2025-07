Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε στην Άγκυρα με αντιπροσωπεία της Χαμάς, υπό την ηγεσία του Μουχάμαντ Νταρουίς, προέδρου του Συμβουλίου Σούρα της οργάνωσης.

Η συνάντηση, που έλαβε χώρα σήμερα, 3 Ιουλίου 2025, επιβεβαιώθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του στο X.Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Τουρκίας να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στη Μέση Ανατολή, καθώς η περιοχή παραμένει σε ένταση λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και των πολιτικών εξελίξεων.

Αν και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, η συνάντηση υποδηλώνει τη συνέχιση της πολιτικής της Άγκυρας να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις πλευρές στην περιοχή.

Η Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, αποτελεί βασικό παράγοντα στις ισραηλινο-παλαιστινιακές σχέσεις, ενώ η Τουρκία έχει επανειλημμένως εκφράσει την υποστήριξή της στον παλαιστινιακό αγώνα.





Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with the Hamas delegation headed by Muhammad Darwish, the Head of Hamas Shura Council, in Ankara. pic.twitter.com/kuOrnPgCpQ