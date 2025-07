ΟΝτόναλντ Τραμπ θα μεταβεί σήμερα στη Φλόριντα, προκειμένου να εγκαινιάσει το «Αλκατράζ με αλιγάτορες», το νέο κέντρο κράτησης παράτυπων μεταναστών που κατασκευάζεται στους βάλτους του εθνικού πάρκου Έβεργκλεϊντς, μία βαλτώδη περιοχή γεμάτη αλιγάτορες, φίδια και κροκόδειλους.



Στο κέντρο κράτησης προβλέπεται πως θα κρατούνται ως και 5.000 άνθρωποι, ενώ είναι στημένο σε ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο στα Έβεργκλεϊντς, προκειμένου ο αεροδιάδρομος να χρησιμεύσει για πτήσεις απευθείας απελάσεων.

«Υπάρχει μόνο ένας δρόμος που οδηγεί εκεί και η μόνη οδός εξόδου είναι πτήση χωρίς επιστροφή. Η τοποθεσία είναι απομονωμένη, περιστοιχίζεται από επικίνδυνη πανίδα και περιβάλλον που δεν συγχωρεί», είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

