Μια μαγνητική νάρκη ενδέχεται να προκάλεσε την έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε ελληνικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, σύμφωνα με πηγές από τον τομέα της ναυτιλιακής ασφάλειας την Τρίτη.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για το πέμπτο παρόμοιο περιστατικό που πλήττει την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή τους τελευταίους μήνες.

Το δεξαμενόπλοιο Vilamoura, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, είχε αναχωρήσει από το λιμάνι Zuetina της Λιβύης στις 27 Ιουνίου με προορισμό το Γιβραλτάρ, μεταφέροντας περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, όταν σημειώθηκε έκρηξη στο μηχανοστάσιο, σύμφωνα με δήλωση της διαχειρίστριας εταιρείας TMS, με έδρα την Ελλάδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Polity21, η Διεύθυνση Πληροφοριών Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, υπό την ηγεσία του Αντιστράτηγου Κύριλου Μπουντάνοφ, ανέλαβε την ευθύνη για τη στόχευση του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου Vilamoura.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο μηχανοστάσιο και κατέστρεψε το σύστημα πηδαλίου του πλοίου, σε απόσταση περίπου 90 ναυτικών μιλίων ανοιχτά των ακτών της Λιβύης.

