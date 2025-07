Επίθεση με ουκρανικά drones σε επιχείρηση της ρωσικής πόλης Ιγέφσκ προκάλεσε «θανάτους και τραυματισμούς, ανακοίνωσαν οι αρχές της περιοχής που βρίσκεται ανατολικά της Μόσχας σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

«Για μεγάλη μας λύπη, υπάρχουν νεκροί και βαριά τραυματισμένοι», δήλωσε μέσω του Telegram ο Αλεξάντρ Μπρετσαλόφ, κυβερνήτης της δημοκρατίας της Ουντμουρτίας. Νωρίτερα είχε κάνει γνωστό ότι επιχείρηση της πόλης Ιγέφσκ δέχθηκε «επίθεση του καθεστώτος του Κιέβου με drones».

Παράλληλα, ο αριθμός των drones μακρού βεληνεκούς που εξαπολύονται από την Ρωσία στην ουκρανική επικράτεια αυξήθηκε τον Ιούνιο κατά 36,8%, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) . Οι επιθέσεις αυτές θέτουν σε σκληρή δοκιμασία την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα και έναν εξαντλημένο από τον πόλεμο πληθυσμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται καθημερινά από τον ουκρανικό στρατό, η Ρωσία εξαπέλυσε 5.438 επιθετικά drones μακρού βεληνεκούς κατά του ουκρανικού εδάφους τον Ιούνιο, τον μεγαλύτερο αριθμό από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης το 2022, έναντι 3.974 τον Μάιο.

Ταυτόχρονα, ο ρωσικός στρατός σημείωσε κατά τον Ιούνιο την μεγαλύτερη προώθηση στο ουκρανικό έδαφος από τον Νοέμβριο και επιτάχυνε την πρόοδό του για τρίτο συνεχή μήνα, σύμφωνα με την ανάλυση του AFP βάσει των στοιχείων του Institute for the Study of War (ISW) .

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν 588 km2 ουκρανικού εδάφους τον Ιούνιο, έναντι 507 km2 τον Μάιο, 379 km2 τον Απρίλιο και 240 km2 τον Μάρτιο μετά την επιβράδυνση του χειμώνα.

Τα δύο τρίτα των ρωσικών κατακτήσεων τον Ιούνιο επικεντρώνονται στην περιοχή του Ντονέτσκ, κύριο θέατρο των εχθροπραξιών. Ο ρωσικός στρατός ελέγχει πλήρως ή μερικώς τα τρία τέταρτα του Ντονέτσκ, έναντι 61% εδώ και έναν χρόνο κατά την ίδια ημερομηνία. Περί το 31% της περιοχής αυτής βρισκόταν ήδη υπό τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο 2022.

Ο ρωσικός στρατός έχει εδαφικά κέρδη και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας τον τελευταίο μήνα. Στις 8 Ιουνίου, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε επίθεση στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ. Τα ρωσικά κέρδη εκεί είναι της τάξεως των 8 km2, ενώ η Ουκρανία διαψεύδει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν διεισδύσει στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι Ρώσοι έχουν αυξήσει τα εδαφικά κέρδη στην περιοχή του Σούμι, κατά της οποίας στράφηκαν και πάλι την άνοιξη. Από την αρχή του έτους, έχουν καταλάβει εκεί 320 km2, τα 130 από τα οποία τον Ιούνιο.

Ευρύτερα, κατά τους 12 τελευταίους μήνες καταγράφεται πρόοδος του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. Από τον Ιούλιο 2024 μέχρι τον Ιούνιο 2025, οι Ρώσοι κατέλαβαν περί τα 5.500 km2 έναντι 1.215 km2 κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν. Τα ρωσικά αυτά εδαφικά κέρδη αντιπροσωπεύουν περί το 1% του ουκρανικού εδάφους, περιλαμβανομένης της Κριμαίας και του Ντονμπάς.

Στο τέλος του Ιουνίου 2025, η Ρωσία ασκεί καθολικό ή μερικό έλεγχο στο 19% περίπου του ουκρανικού εδάφους.

