Τα κύματα καύσωνα στην Μεσόγειο έχουν γίνει πιο συχνά και έντονα τα τελευταία χρόνια, με τις χώρες της νότιας Ευρώπης να αντιμετωπίζουν «πρωτοφανείς» καταστάσεις. Ρεκόρ καύσωνα σημειώθηκε στη Γρανάδα της Ισπανίας, με τον υδράργυρο να φθάνει τους 46 βαθμούς Κελσίου.

Χωρίς να διαφαίνεται άμεσα στον ορίζοντα ανάπαυλα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Γαλλία πλήττονται εδώ και αρκετές ημέρες από κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν έως και τους 44° Κελσίου.

Σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω καύσωνα



Στη Γαλλία, οι μετεωρολόγοι έθεσαν 84 από τους 95 νομούς της χώρας (εξαιρουμένων των υπερπόντιων εδαφών) σε πορτοκαλί συναγερμό τη Δευτέρα και την Τρίτη, με θερμοκρασίες που τοπικά θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 40° Κελσίου, ένα κύμα καύσωνα που αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Ανιές Πανιέ- Ρινασέρ σχολίασε χθες Κυριακή το βράδυ στο AFP ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο «πρωτοφανούς» έκτασης. Οι αρχές κάλεσαν τις επιχειρήσεις να «προστατεύσουν τους υπαλλήλους τους» και περίπου 200 δημόσια σχολεία, σε σύνολο 45.000, θα αναστείλουν μερικώς ή πλήρως τη λειτουργία τους τη Δευτέρα, την Τρίτη ή την Τετάρτη.

Στη Μαδρίτη, όπου ο υδράργυρος έφτασε σχεδόν τους 40°C, «αυτή η ζέστη δεν είναι φυσιολογική για αυτή την εποχή του χρόνου», σχολίασε ο Ντιέγκο Ρανταμές, ένας 32χρονος φωτογράφος.

Ήδη το Σάββατο η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, το οποίο μένει να επιβεβαιωθεί, από τότε που ξεκίνησαν να διατηρούνται αρχεία, με 46° Κελσίου στη Γρανάδα της Ανδαλουσίας. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 45,2° Κελσίου στη Σεβίλλη τον Ιούνιο του 1965.

Ρεκόρ θερμοκρασιών και στη θάλασσα: η θερμοκρασία στη Μεσόγειο ξεπέρασε τους 26° Κελσίου στις Βαλεαρίδες Νήσους, ένα όριο «που συνήθως καταγράφεται στα μέσα Αυγούστου», σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

Στην Ιταλία 21 πόλεις τέθηκαν σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για ακραία ζέστη χθες Κυριακή, συμπεριλαμβανομένων του Μιλάνου, της Νάπολης, της Βενετίας, της Φλωρεντίας και της Ρώμης, όπου ασθενοφόρα είχαν σταθμεύσει κοντά σε τουριστικά αξιοθέατα.

Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα ιταλικά νοσοκομεία έχουν αναφέρει αύξηση 10% στα κρούσματα θερμοπληξίας, σύμφωνα με τον Μάριο Γκουαρίνο, αντιπρόεδρο της Ιταλικής Εταιρείας Επειγόντων Περιστατικών, «κυρίως σε πόλεις που όχι μόνο αντιμετωπίζουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες αλλά και υψηλότερο ποσοστό υγρασίας».

Κύρια θύματα: «οι ηλικιωμένοι, οι καρκινοπαθείς ή οι άστεγοι που υποφέρουν από αφυδάτωση, θερμοπληξία, κόπωση», εξήγησε στο AFP.

Στη Βενετία οι ξεναγήσεις είναι δωρεάν για άτομα άνω των 75 ετών σε κλιματιζόμενα μουσεία και δημόσια κτίρια, ενώ στη Ρώμη οι πισίνες είναι δωρεάν για άτομα άνω των 70 ετών.

Εξάλλου έχουν δημιουργηθεί «κλιματικά καταφύγια» στην Μπολόνια και έχουν διανεμηθεί αφυγραντήρες σε όσους έχουν ανάγκη στην Ανκόνα.

«Τα κύματα καύσωνα στην περιοχή της Μεσογείου έχουν γίνει πιο συχνά και έντονα τα τελευταία χρόνια, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 37 ° Κελσίου ή και περισσότερο στις πόλεις, όπου το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας αυξάνει περαιτέρω τις θερμοκρασίες», σημείωσε ο Εμανουέλ Πιερβιτάλι, ερευνητής στο Ιταλικό Ινστιτούτο Προστασίας και Έρευνας του Περιβάλλοντος (ISPRA).

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα αποτελούν σαφή ένδειξη της υπερθέρμανσης του πλανήτη και αυτά τα κύματα καύσωνα αναμένεται να γίνουν πιο συχνά, πιο μεγάλα σε διάρκεια και πιο έντονα.

Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) του ΟΗΕ, «είναι σχεδόν σίγουρο» ότι η συχνότητα και η ένταση των κυμάτων ακραίας ζέστης όπως και η διάρκεια των καυσώνων έχουν αυξηθεί από το 1950 και θα συνεχίσουν να αυξάνονται λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Στην Πορτογαλία πολλές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, περιλαμβανομένης της Λισαβόνας, έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό ως σήμερα το βράδυ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι επίσης πολύ υψηλός, ενώ στη Σικελία της Ιταλίας οι πυροσβέστες έδωσαν το Σάββατο μάχη για την κατάσβεση 15 πυρκαγιών.

Στους δρόμους της Λισαβόνας κάτοικοι και τουρίστες προσπαθούν να προστατευτούν όσο καλύτερα μπορούν.

«Συμβουλεύουμε τους ανθρώπους να αποφύγουν τη ζέστη όσο μπορούν, αλλά παρά ταύτα ήδη βλέπουμε κρούσματα θερμοπληξίας και εγκαυμάτων», δήλωσε η φαρμακοποιός Σοφία Μοντέιρο στο AFP.

