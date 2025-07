Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε μεγάλο κτήριο της γερμανικής πρωτεύουσας του Βερολίνου.



Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Βερολίνο δίνουν μάχη με μια μεγάλη πυρκαγιά. Ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα ψηλό κτίριο υπό κατασκευή στο κέντρο της πόλης.





Breaking: Emergency services in Berlin are battling a major fire.

A spokesman for the fire brigade said the blaze was in a high-rise building under construction in the city center.



