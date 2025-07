Τουλάχιστον δυο πυροσβέστες σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στην αμερικανική πολιτεία Άινταχο (βορειοδυτικά), όταν έπεσαν σε ενέδρα εναντίον δυνάμεων που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε περιοχή με βλάστηση, ανακοίνωσε τοπικός σερίφης.

Ο σερίφης της κομητείας Κουτενάι Ρόμπερτ Νόρις δήλωσε πως «έχουμε δυο νεκρούς» και ακόμη παραμένει «άγνωστος» ο αριθμός των «θυμάτων», καθώς «δεχόμαστε πυρά» από ελεύθερο σκοπευτή ή ελεύθερους σκοπευτές εν μέσω επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς σε ορεινό τομέα της περιοχής της Κουρ ντ’ Αλέν, πόλης 57.000 κατοίκων κάπου 420 χιλιόμετρα ανατολικά του Σιάτλ, στην πολιτεία Ουάσιγκτον.

Αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών, πρόσθεσε ο σερίφης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας πως πολίτες μπορεί επίσης να έχουν χτυπηθεί εν μέσω των ταυτόχρονων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών της επίθεσης εναντίον πυροσβεστών.

Ο δράστης ή οι δράστες δεν έχει ή έχουν δώσει «καμιά ένδειξη πρόθεσης να παραδοθούν», είπε ο σερίφης Νόρις, παροτρύνοντας τις δυνάμεις επιβολής της τάξης να «πυροβολήσουν για να εξουδετερώσουν την απειλή» και ζητώντας από τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή.

«Είμαστε έτοιμοι να εξουδετερώσουμε τον δράστη που συνεχίζει να πυροβολεί» εναντίον των μελών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αστυνομικών, είπε ακόμη ο σερίφης Νόρις.

Πρόκειται για «ειδεχθή» επίθεση εναντίον «των θαρραλέων πυροσβεστών μας», τόνισε μέσω X ο κυβερνήτης της πολιτείας Άινταχο, ο Μπραντ Λιτλ, δηλώνοντας «συγκλονισμένος» και καλώντας τους συμπολίτες του να «προσευχηθούν για τις πυροσβέστες και τις οικογένειές τους» και προειδοποιώντας επίσης να μην πλησιάσουν στην περιοχή ώστε να επιτραπεί στην πυροσβεστική να μπορέσει να φέρει σε πέρας το έργο της κατάσβεσης.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας, ο Πατ Ράιλι, δήλωσε πως «ράγισε η καρδιά του» για την επίθεση στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KHQ.

Ερευνάται το εάν η πυρκαγιά οφειλόταν σε εμπρησμό με σκοπό να προσελκυστούν πυροσβέστες στην περιοχή, δήλωσε ο βοηθός σερίφη Τζεφ Χάουαρντ στο ABC News.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ ενημερώθηκε για το συμβάν, επίσης σύμφωνα με το ABC News.

BREAKING NEWS: Police are actively responding to a harrowing active shooter situation in Kootenai County, Idaho, near the Washington State border, close to Canfield Mountain in Coeur d'Alene. Reports indicate multiple shooting victims, firefighters who were ambushed while… pic.twitter.com/JB49tHVwmx

Με περισσότερα όπλα από ό,τι κατοίκους σε κυκλοφορία, οι ΗΠΑ καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη θνησιμότητας από πυροβόλα όπλα από οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγμένη χώρα.

Οι σκοτωμοί αυτής της φύσης είναι αέναη μάστιγα στη χώρα που η μια κυβέρνηση μετά την άλλη δεν καταφέρνει να ελέγξει, καθώς πολλοί Αμερικανοί δεν θέλουν ούτε να ακούσουν προτάσεις για τον περιορισμό της οπλοκατοχής. Το δικαίωμα των πολιτών να κατέχουν όπλα προστατεύεται από τη δεύτερη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Gun Violence Archive, μέχρι στιγμής φέτος έχουν καταγραφτεί στις ΗΠΑ 189 mass shootings — επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν πάνω από τέσσερα θύματα εξαιρουμένου του δράστη, κατά τον ορισμό που χρησιμοποιεί.

Τουλάχιστον 17.927 άνθρωποι δολοφονήθηκαν με τη χρήση πυροβόλων όπλων το 2023 στις ΗΠΑ, κατά τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), της κυριότερης ομοσπονδιακής υπηρεσίας δημόσιας υγείας.

NEW: Law enforcement is ACTIVELY taking sniper fire from the suspect/suspects hiding in thick brush in Coeur d’Alene, Idaho, using “high-powered” long-range rifles.



Kootenai County Sheriff Bob Norris: "We are actively taking sniper fire as we speak. This is an active situation.… pic.twitter.com/QIOuU9mZLA