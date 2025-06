Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και η Λόρεν Σάντσεζ έφτασαν τη Τετάρτη στη Βενετία της Ιταλίας, εν όψει του λαμπερού γάμου τους το Σαββατοκύριακο, που έχει προκαλέσει μια σειρά από διαμαρτυρίες.

Ο γάμος τους έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες από ομάδες που τον βλέπουν ως σύμβολο της αυξανόμενης ανισότητας μεταξύ πλουσίων και φτωχών, ενώ οι κάτοικοι παραπονιούνται ότι δείχνει πώς αγνοούνται οι ανάγκες τους στην εποχή του μαζικού τουρισμού στη Βενετία.

Περίπου δώδεκα βενετσιάνικες οργανώσεις — μεταξύ των οποίων υπερασπιστές στέγασης, ακτιβιστές κατά των κρουαζιερόπλοιων και φοιτητικές ομάδες — ενώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για την πολυήμερη εκδήλωση υπό το σύνθημα «No Space for Bezos», ένα λογοπαίγνιο που αναφέρεται και στην πρόσφατη πτήση της νύφης στο διάστημα.

Έχουν οργανώσει μικρής κλίμακας διαδηλώσεις, αναρτώντας πανό κατά του Μπέζος σε εμβληματικά σημεία της Βενετίας. Τη Δευτέρα ενώθηκαν μαζί τους η Greenpeace και η βρετανική ομάδα «Everyone Hates Elon», η οποία έχει καταστρέψει αυτοκίνητα Tesla σε διαμαρτυρίες κατά του Έλον Μασκ, και ανάρτησαν ένα γιγαντιαίο πανό στην πλατεία Αγίου Μάρκου διαμαρτυρόμενοι για τις υποτιθέμενες φοροαπαλλαγές για δισεκατομμυριούχους.

Life-size mannequins of billionaire Jeff Bezos have popped up throughout Venice in protest of his multi-day wedding to Lauren Sanchez. https://t.co/w3nkKJjdm0 pic.twitter.com/UHsszwCYwi