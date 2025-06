Συγκίνηση προκαλούν τα λόγια μιας Σύριας Χριστιανής μητέρας, λίγες ώρες μετά τη φονική βομβιστική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στα νότια της Δαμασκού, που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Μιλώντας στο σημείο της τραγωδίας, με δάκρυα στα μάτια και τα παιδιά της στο πλευρό της, η γυναίκα απέρριψε κάθε σκέψη φυγής ή εγκατάλειψης της πατρίδας της:

«Αν μου πουν να πάρω τα παιδιά μου και να φύγω στην Ευρώπη, δεν θα το κάνω. Τα μεγάλωσα εδώ και εδώ θα πεθάνω. Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τη γη μου, την πίστη μου ή τον Χριστιανισμό μου.»



Μέσα στο πένθος, έστειλε και ένα μήνυμα αξιοπρέπειας και αντίστασης: «Η θρησκεία μας είναι ειρήνη. Δεν γνωρίζουμε τη βία ή το μίσος…»



Η δήλωσή της αντικατοπτρίζει τη βαθιά πίστη και το αίσθημα ριζώματος των εναπομεινάντων Χριστιανών στη Συρία, οι οποίοι, παρά τα δεινά του πολέμου και τις επιθέσεις, παραμένουν στη γη τους, υπερασπιζόμενοι την ταυτότητά τους.

Η φονική επίθεση σε εκκλησία αφιερωμένη στον Προφήτη Ηλία άφησε πίσω της τουλάχιστον 25 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά. Οι έρευνες για τους υπεύθυνους συνεχίζονται, ενώ η διεθνής κοινότητα εκφράζει ανησυχία για την ασφάλεια των θρησκευτικών μειονοτήτων στην περιοχή.





Syrian Christian woman at the church bombing site: "If they tell me to take my kids and flee to Europe, I won’t. I raised them here, and here I will die. I will never abandon my land, my faith, or my Christianity. Our religion is peace. We don’t know violence or hatred….” pic.twitter.com/VgXnDq00bk