Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη, ο γνωστός παρουσιαστής Τζο Ρόκγαν ανέφερε στο podcast του μια τρομακτική ιστορία που αφορά ασθενείς οι οποίοι ταξίδεψαν στην Τουρκία για να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση γαστρικού bypass. Σύμφωνα με τον Rogan, οι ασθενείς αυτοί, μετά την επέμβαση, άρχισαν να αντιμετωπίζουν έντονους πόνους στο στομάχι και επισκέφθηκαν γιατρό για να διερευνήσουν το πρόβλημα.



Η διάγνωση του γιατρού ήταν σοκαριστική: «Πόσο καιρό έχετε μόνο ένα νεφρό;»



Όπως ισχυρίζεται ο Rogan, οι ασθενείς αυτοί, που είχαν ταξιδέψει στην Τουρκία για την επέμβαση, φαίνεται να έπεσαν θύματα παράνομης αφαίρεσης οργάνων, με τα νεφρά τους να έχουν αφαιρεθεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους κατά τη διάρκεια της χειρουργικής διαδικασίας.





AVOID MEDICAL TOURISM TO TURKEY‼️



Don’t be fooled by “attractive low” costs, short waiting times and so called “specialized” procedures.



Listen to what Joe Rogan says about people going to Turkey for gastric bypass surgery, only to find out later that their kidneys are missing pic.twitter.com/ux4TOvNCw4