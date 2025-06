Μια νέα διαφημιστική πινακίδα που αποκαλύφθηκε στο Ισραήλ την Τετάρτη παρουσιάζει εικόνες περιφερειακών ηγετών της Μέσης Ανατολής, περιλαμβανομένου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενες από το σύνθημα: «Η Συμμαχία του Αβραάμ: Ήρθε η ώρα για μια Νέα Μέση Ανατολή.»

Η πινακίδα, με χορηγό τον Συνασπισμό για την Περιφερειακή Ασφάλεια (Coalition for Regional Security), αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ελπίδα ορισμένων Ισραηλινών για περιφερειακή εξομάλυνση των σχέσεων. Το όραμα περιλαμβάνει πιθανή συνεργασία με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, ο Λίβανος, η Συρία, η Ιορδανία και η Αίγυπτος. Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι από τη Συμμαχία απουσιάζει η Τουρκία.

Πρόκειται για μια ιδέα που ο Τραμπ έχει υποστηρίξει στο παρελθόν και ορισμένες τοπικές οργανώσεις ελπίζουν ότι θα την θέσει εκ νέου ως προτεραιότητα, εφόσον του δοθεί η ευκαιρία.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Συνασπισμού για την Περιφερειακή Ασφάλεια, η οργάνωση υποστηρίζει «μια νέα περιφερειακή τάξη πραγμάτων στη Μέση Ανατολή, που θα λειτουργεί ως ατσάλινη ασπίδα απέναντι στην απειλή του Ιράν και των proxy του, για την ασφάλεια του Ισραήλ.»

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ είπε «Πιστεύουμε ότι θα κάνουμε μεγάλες ανακοινώσεις για νέες χώρες που θα προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ».





Steve Witkoff: "We expect big announcements in the Abraham Accords, with new countries that no one would have imagined would join the agreements" pic.twitter.com/u1VfenRRG0