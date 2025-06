Ο Ζοχάν Μαμντάνι (Zohran Mamdani_, 33 ετών, είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, κάνοντάς τον τον πρώτο Μουσουλμάνο που φτάνει σε αυτό το σημείο στην ιστορία της πόλης. Με 95% των ψήφων καταμετρημένες, προηγείται του πρώην κυβερνήτη Andrew Cuomo με 43% έναντι 36%, βασιζόμενος σε μια ισχυρή προοδευτική πλατφόρμα και μαζική υποστήριξη από τη βάση.



Έξαλλος με την εκλογή του Μαμντάνι εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόλαντ Τραμπ ο οποίος έγραψε στο Social Τριτη: «Επιτέλους συνέβη, οι Δημοκρατικοί έχουν ξεπεράσει τα όρια. Ο Zohran Mamdani, ένας 100% Τρελός Κομμουνιστής, μόλις κέρδισε τις Προκριματικές των Δημοκρατικών και οδεύει προς το να γίνει Δήμαρχος. Έχουμε ξαναδεί Ριζοσπάστες Αριστερούς, αλλά αυτό γίνεται λίγο γελοίο. Είναι ΑΠΑΙΣΙΟΣ, η φωνή του είναι ενοχλητική, δεν είναι και πολύ έξυπνος, έχει τη στήριξη των AOC+3, ΟΛΟΙ τους Ηλίθιοι, και ακόμη και ο Μεγάλος μας Παλαιστίνιος Γερουσιαστής, ο "Κλαψιάρης" Τσακ Σούμερ, τον προσκυνά. Ναι, αυτή είναι μια μεγάλη στιγμή στην Ιστορία της Χώρας μας!»

Ο Μαμντάνι, γεννημένος στην Ουγκάντα, μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, είναι γιος του καθηγητή Mahmood Mamdani και της σκηνοθέτιδας Mira Nair. Προτού ασχοληθεί με την πολιτική, εργαζόταν ως σύμβουλος στέγασης στο Κουίνς. Οι καμπάνιες του περιλάμβαναν δράσεις εντυπωσιασμού, όπως σπάσιμο νηστείας Ραμαζανιού στο μετρό και βουτιά στον Ατλαντικό για να αναδείξει την ανάγκη παγώματος των ενοικίων.





“Tonight, we made history … I will be your democratic nominee for mayor of New York City” - Zohran Mamdani pic.twitter.com/qTnhuGbi63