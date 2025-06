Το Ιράν ξεκίνησε μια πυραυλική επίθεση με την ονομασία «Άγγελμα Νίκης» εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ και το Κατάρ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Εκρήξεις ακούγονται στην Ντόχα του Κατάρ, λίγη ώρα αφού ένας Δυτικός διπλωμάτης είπε ότι υπάρχουν «αξιόπιστες απειλές» για τη βάση Αλ Ουντέιντ. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο έχουν ενημερωθεί και παρακολουθούν στενά τις πιθανές απειλές για την αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ ανέφερε εξάλλου ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι παρακολουθούν την κατάσταση και δίνουν προτεραιότητα στη δημόσια ασφάλεια.

Το Μπαχρέιν από την πλευρά του κάλεσε τους κατοίκους να χρησιμοποιούν μόνο κεντρικούς οδικούς άξονες, εφόσον είναι απαραίτητο, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή.

JUST IN: Footage from Doha, Qatar of American air defenses attempting to repel an Iranain missile attack on Udeid base. pic.twitter.com/PUlwyF9Lbi