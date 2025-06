Μετά την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στον πόλεμο Ισραήλ–Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε μήνυμα στήριξης προς το Ισραήλ το οποίο είχε και θρησκευτικό χαρακτήρα, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στους κόλπους των ευαγγελικών Χριστιανών. Μεταξύ άλλων, τόνισε: «Ο Θεός να ευλογεί το Ισραήλ και την Αμερική», ενώ ευαγγελικοί ηγέτες έσπευσαν να παρουσιάσουν την εμπλοκή ως πράξη θεϊκής έμπνευσης.



Σχετικό άρθρο έγραψε στο Media Line (22/06/25) o Maayan Hoffman με τίτλο «Επιχείρηση «Ανατέλλων Λέων» και το χέρι του Θεού: Καθοδηγεί η προφητεία τον πόλεμο με το Ιράν;»

Όπως σημειώνεται, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, προέτρεψε τον Τραμπ να «ακούσει τους ουρανούς» πριν πάρει την απόφασή του, ενισχύοντας τον θεολογικό τόνο της πολιτικής στήριξης προς το Ισραήλ. Την ίδια στιγμή, το Τελ Αβίβ υιοθετεί σαφή βιβλική ρητορική: η επιχείρηση εναντίον του Ιράν ονομάστηκε Rising Lion – «Ανατέλλων Λέων» – φράση εμπνευσμένη από το Βιβλίο των Αριθμών της Παλαιάς Διαθήκης, ενισχύοντας την εικόνα του πολέμου ως προφητικού γεγονότος.

Since President Trump cut his trip to Canada short & returned home to the White House, he has heard from US Amb to Israel Mike Huckabee, who is urging the commander-in-chief to seek the voice of God amidst the escalating Israel-Iran conflict.



