Πίδακες λάβας ύψους έως και 300 μέτρων εκτόξευσε το ηφαίστειο Κίλαουεα στη Χαβάη, τα ξημερώματα της Παρασκευής, προκαλώντας ένα εντυπωσιακό και συνάμα ανησυχητικό φαινόμενο, σύμφωνα με το Hawaiian Volcano Observatory, όπως μεταδίδει το CBS News.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα ξεκίνησε στις 11:30 το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα) με μικρές, σποραδικές εκροές λάβας. Ωστόσο, η ένταση αυξήθηκε ραγδαία κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Στις 1:40 π.μ., πίδακες λάβας από τον βόρειο κρατήρα του ηφαιστείου εκτοξεύονταν σε ύψος άνω των 300 μέτρων, συνοδευόμενοι από έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, στις 1:55 π.μ., οι πίδακες διατηρούσαν ύψος περίπου 243 μέτρων, ενώ ένα πυκνό ηφαιστειακό σύννεφο έφτασε σε ύψος περίπου 4.572 μέτρων, καθιστώντας αναγκαία την παρακολούθηση των συνθηκών ατμόσφαιρας και ποιότητας αέρα.

Spectacular Episode 26 of Kīlauea’s ongoing eruption continues to thrill observers! 🇺🇸🌋



Lava fountains blast over 1,000 ft high, lighting up Hawai‘i’s skies. A 20,000 ft ash plume rises as the Earth rumbles beneath. Video 808hiker



🔥 Nature’s fury, live and loud. pic.twitter.com/0bOYuE3e3G