Ο Πρέσβς του Ισραήλ στην Ιαπωνία, Γκιλάντ Κοέν, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Γενικού Προξένου της Κίνας στην Οσάκα, κατηγορώντας τον για «ντροπιαστική υποκίνηση» κατά του Ισραήλ και χρήση «ναζιστικών συμβόλων».

«Ο Κινέζος πρόξενος στην Οσάκα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Η ντροπιαστική υποκίνηση κατά του Ισραήλ —με αναφορές σε ναζιστικά σύμβολα— δεν είναι απλώς προσβλητική. Είναι αντισημιτική, επικίνδυνη και προσβάλλει τη μνήμη του Ολοκαυτώματος», δήλωσε ο Κοέν στο Χ.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή αμύνεται απέναντι στο Ιράν, το οποίο χαρακτήρισε «γενοκτονικό καθεστώς» που απειλεί ανοιχτά την ύπαρξη του Ισραήλ με πυρηνικά όπλα και διαθέτει μεγάλο οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων.

Ο Κοέν κάλεσε το ιαπωνικό Υπουργείο Εξωτερικών να αντιδράσει άμεσα και με σαφήνεια, τονίζοντας ότι «ο αντισημιτισμός και η υποκίνηση σε βία δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά στην Ιαπωνία».





