Η αεροπορική βάση Ντιέγκο Γκαρσία που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ αν αποφασίσουν να βομβαρδίσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, είναι μια μικροσκοπική νησίδα στον Ινδικό Ωκεανό, την οποία ελάχιστοι συνδέουν με τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν αυτό το μικρό νησάκι περίπου 700 χλμ. νότια των Μαλδίβων, εδώ και δεκαετίες για να προβάλλουν στρατιωτική ισχύ στην ευρύτερη περιοχή.

Αυτή την εβδομάδα, ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι έχει συγκεντρώσει βομβαρδιστικά B-2, αεροσκάφη stealth για ακριβείς επιθέσεις που μπορούν να αποφεύγουν αντιαεροπορικά συστήματα, στην κοινή στρατιωτική βάση ΗΠΑ-ΗΒ.

Δορυφορικά δεδομένα από ανοικτές πηγές της Planet Labs έδειξαν τρία βομβαρδιστικά B-2 στη βάση των ΗΠΑ. Τα συγκεκριμένα βομβαρδιστικά είναι αυτά που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να μεταφέρουν τις βόμβες MOB οι οποίες στοχεύουν στο να καταστρέψουν το υπόγειο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στο Fordow.



Μέχρι την Παρασκευή, άλλες ανοιχτές πηγές κοινοποίησαν εικόνες που υποδεικνύουν την άφιξη δύο ακόμη αεροσκαφών. Επιπλέον, δορυφορικές εικόνες έδειξαν και την παρουσία πολλών αεροσκαφών ανεφοδιασμού KC-135 στη βάση.





DIEGO GARCIA - MUST TAG ME FOR PHOTO CREDIT

I have photos from Diego Garcia. This was done on 6/14/2025 @AZ_Intel_ @rawsalerts @lookner @GuntherEagleman #iran #israel #us #airforce #b52 pic.twitter.com/IeIxtneqac