Σε μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία του NBA, καθώς η οικογένεια Μπας προχώρησε στην πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των Λος Άντζελες Λέικερς στον επιχειρηματία Μαρκ Ουόλτερ, έναντι του αστρονομικού ποσού των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πώληση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα.

Ο Ουόλτερ, CEO της TWG Global και ήδη ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Ντότζερς (MLB) και Λος Άντζελες Σπαρκς (WNBA), ήταν μικρομέτοχος των Λέικερς από το 2021. Με τη νέα συμφωνία, αναλαμβάνει πλέον την πλειοψηφική ιδιοκτησία της ομάδας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του στον αθλητικό χάρτη των ΗΠΑ.

Mark Walter is entering agreement to purchase majority ownership of the Lakers from the Buss family for a valuation of approximately $10 billion, the largest sale of a professional sports franchise in the world, sources tell ESPN.



