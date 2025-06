Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ σε πρόσφατη ομιλία του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον για υποκρισία, αυταρχισμό και επεκτατικές φιλοδοξίες.

Με μια αιχμηρή ανάρτηση, ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας χαρακτήρισε τον Ερντογάν «Σουλτάνο στα δικά του μάτια», κατηγορώντας τον ότι σε ακόμη μία «προκλητική» ομιλία του υποκίνησε μίσος εναντίον του Ισραήλ και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ επεσήμανε ότι ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος «έχει καταρρίψει ρεκόρ καταστολής ελευθεριών και δικαιωμάτων πολιτών και αντιπολίτευσης», δεν δικαιούται να δίνει μαθήματα ηθικής. Υπογράμμισε επίσης την «ειρωνεία» του να επικαλείται ο Ερντογάν το διεθνές δίκαιο, την ώρα που «δεν κρύβει τις ιμπεριαλιστικές του φιλοδοξίες», ενώ κατηγόρησε την Τουρκία για εισβολή στη βόρεια Συρία και για παράνομη κατοχή της Κύπρου.

«Λίγη αυτογνωσία ίσως να ήταν χρήσιμη», καταλήγει.

The Sultan in his own eyes, in yet another inflammatory speech, continues to incite against Israel and against the Israeli Prime Minister.

Erdogan, who has set a record in suppressing the freedoms and rights of his citizens, as well as his country's opposition, dares to preach…