Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox Business, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, τόνισε την ανάγκη άμεσης και οριστικής λύσης του ιρανικού πυρηνικού ζητήματος. Συγκεκριμένα, ο Σάαρ δήλωσε τι «τώρα είναι η ώρα να λυθεί το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα μια για πάντα».



Η δήλωση του Σάαρ έγινε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης για την πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, με φόντο την ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε αποφασιστικός, υπογραμμίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να αγνοήσει πλέον τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν.



Η συνέντευξη μεταδόθηκε σε prime time, με τον Σάαρ να εκφράζει την πεποίθησή του ότι η παγκόσμια ασφάλεια εξαρτάται από την αποφασιστική δράση απέναντι στο ιρανικό καθεστώς. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενεργήσει τώρα, πριν να είναι πολύ αργά», πρόσθεσε.





I told @larry_kudlow on @foxbusiness that now is the time to solve the Iranian nuclear issue once and for all! pic.twitter.com/1TVsCcJV7P