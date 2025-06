Ο Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του τελευταίου σάχη της Περσίας, πήρε θέση στην πολεμική αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, λέγοντας ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία έχει φτάσει στο τέλος της και καταρρέει».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Παχλαβί λέει, μεταξύ άλλων, ότι «αυτό που έχει αρχίσει είναι μη αναστρέψιμο. Το μέλλον είναι λαμπρό». Προσθέτει ότι «τώρα είναι η ώρα να σηκωθούμε, η ώρα να διεκδικήσουμε το Ιράν» και εκφράζει την ευχή «να είμαι σύντομα μαζί σας».

Τα τελευταία χρόνια, το Ισραήλ έχει ενισχύσει τους δεσμούς του με τον Παχλαβί, ο οποίος έχει εκφράσει την υποστήριξή του στις ενέργειες του Ισραήλ. Ο πατέρας του, ο εκλιπών Σάχης του Ιράν, είχε θερμούς δεσμούς με το Ισραήλ πριν ανατραπεί από την Ισλαμική Επανάσταση το 1979.

Στο μήνυμά του ο Παχλαβί λέει ότι «αυτές τις δύσκολες ημέρες, η καρδιά μου είναι με όλους τους ανυπεράσπιστους πολίτες που έχουν πληγεί και έχουν πέσει θύματα της πολεμοκαπηλίας και των αυταπατών του Χαμενεΐ. Για χρόνια, προσπαθώ να αποτρέψω την πατρίδα μας από το να την καταπιεί η φωτιά του πολέμου».

Για τον αγιατολάχ Χαμενεΐ λέει ότι «σαν φοβισμένος αρουραίος, έχει κρυφτεί στα υπόγεια και έχει χάσει τον έλεγχο της κατάστασης».

Συνεχίζει λέγοντας ότι «το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι το τέλος του 46ετούς πολέμου της κατά του ιρανικού έθνους. Ο μηχανισμός καταστολής του καθεστώτος καταρρέει. Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι μια πανεθνική εξέγερση για να δοθεί τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη μια για πάντα».

Προσθέτει ότι «τώρα είναι η ώρα να σηκωθούμε, η ώρα να διεκδικήσουμε το Ιράν» και εκφράζει την ευχή «να είμαι σύντομα μαζί σας».

Καταλήγοντας καλεί τους Ιρανούς να μην φοβούνται «την επόμενη μέρα μετά την πτώση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ιράν δεν θα βυθιστεί σε εμφύλιο πόλεμο ή αστάθεια. Έχουμε ένα σχέδιο για το μέλλον και την άνθηση του Ιράν. Είμαστε προετοιμασμένοι για τις πρώτες 100 ημέρες μετά την πτώση, για τη μεταβατική περίοδο και για την εγκαθίδρυση μιας εθνικής και δημοκρατικής κυβέρνησης -από τον ιρανικό λαό και για τον ιρανικό λαό.

Προς τους στρατιωτικούς, τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, τις δυνάμεις ασφαλείας και τους κρατικούς υπαλλήλους -πολλοί από τους οποίους μου στέλνουν μηνύματα τις τελευταίες ημέρες- λέω: Μην στέκεστε ενάντια στον ιρανικό λαό για χάρη ενός καθεστώτος του οποίου η πτώση έχει αρχίσει και είναι αναπόφευκτη. Μην θυσιάζεστε για ένα καθεστώς που παρακμάζει. Αν σταθείτε στο πλευρό του λαού, μπορείτε να σώσετε τις ζωές σας. Παίξτε έναν ιστορικό ρόλο στη μετάβαση από την Ισλαμική Δημοκρατία και πάρτε μέρος στο χτίσιμο του μέλλοντος του Ιράν».

The Islamic Republic has come to its end and is collapsing. What has begun is irreversible. The future is bright, and together we will turn the page of history. Now is the time to stand up; the time to reclaim Iran. May I be with you soon. pic.twitter.com/qrbnDmf8SX