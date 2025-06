Αρκετοί αναλυτές εκτιμούν πως για να καταστρέφει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν χρειάζεται η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το Ισραήλ δεν διαθέτει τη δυνατότητα να το πράξει μόνο του. Ανάμεσα στις κορυφαίες προτεραιότητες του Ισραήλ φαίνεται να είναι η εξουδετέρωση της πυρηνικής εγκατάστασης Fordow.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι σκαμμένη σε βάθος 80 έως 90 μέτρων μέσα στην πλαγιά ενός βουνού και βρίσκεται κοντά στην πόλη Κουμ, περίπου 160 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης.

Η διείσδυση στο Fordow αποτελεί μια δύσκολη πρόκληση, αλλά οι Αμερικανοί διαθέτουν το «κλειδί» για να την αντιμετωπίσουν και αυτή είναι η λεγόμενη «Μητέρα όλων των βομβών», ή με την τεχνική της ονομασία GBU-43 MOAB (Massive Ordnance Air Blast) την οποία και συμβολικά την ονομάζουν Mother of All Bombs.





Satellite images from 2024 of the uranium enrichment plant at Fordow, Iran, show new structures. Is Iran negotiating with the United States in good faith? We are not at all sure... From the air, you can see the mountains on which the Fordow site is built. Iran believes that this… pic.twitter.com/8M8S3JjFoN