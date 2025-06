Ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε ότι το Παράρτημα της Πρεσβείας των ΗΠΑ στο Τελ Αβίβ υπέστη μικρές ζημιές από τη χθεσινοβραδινή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν. Προσέθεσε επίσης ότι η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, καθώς και το Προξενείο, θα παραμείνουν επισήμως κλειστά σήμερα Δευτέρα.





Our @usembassyjlm US Embassy in Israel & Consulate will officially remain closed today as shelter in place still in effect. Some minor damage from concussions of Iranian missile hits near Embassy Branch in @TelAviv but no injuries to US personnel.