Τα τουρκικά drones με νέο λογότυπο σε έκθεση στη Γαλλία. Η τουρκική εταιρεία Baykar και η ιταλική Leonardo ανακοίνωσαν τη σύσταση κοινής κοινοπραξίας, υπό την ονομασία LBA Systems, και στο περιθώριο της Διεθνούς Αεροπορικής Έκθεσης του Παρισιού εκτέθηκαν μη επανδρωμένα τουρκικά αεροσκάφη με το νέο λογότυπο.

Κατά την Αεροπορική Έκθεση του Παρισιού, τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Μπαϊρακτάρ ΤΒ3 και Ακιντζί ΤΙΗΑ εκτέθηκαν με το νέο λογότυπο της LBA Systems, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοπραξίας στην πράξη.

Η ονομασία προέρχεται από τα αρχικά των δύο εταιρειών και συνδυάζει την κατασκευαστική εμπειρία της Μπαϊκάρ και την τεχνολογική υπεροχή της Λεονάρντο στον χώρο των ηλεκτρονικών συστημάτων και της αεροπορικής άμυνας.

Turkey’s drone firm Baykar and Italian defense firm Leonardo established a new joint venture; LBA Systems.



At the Paris Air Show, Bayraktar TB3 and AKINCI high altitude drone are exhibited with the logo of the newly established LBA Systems company. pic.twitter.com/BwwyggmKjK