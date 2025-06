Η αποθήκη πετρελαίου Shahran κοντά στην Τεχεράνη δέχθηκε χθες βράδυ επίθεση από το Ισραήλ που προκάλεσε μεγάλες πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις, με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ να δηλώνει πως «Η Τεχεράνη φλέγεται». Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν τις συνέπειες της επίθεσης. Η αποθήκη Shahran αποτελείται από 11 δεξαμενές και παράγει περίπου επτά εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου την ημέρα, συνολικά περίπου 260 εκατομμύρια λίτρα.



Το Shahran είναι σημαντικό, καθώς αποτελεί κύριο κόμβο αποθήκευσης και διανομής πετρελαίου κοντά στην Τεχεράνη, μια πόλη με πάνω από 9 εκατομμύρια κατοίκους.





#BREAKING Electricity has been cut in Tehran’s Shahran neighborhood after Israeli airstrikes targeted gasoline and oil depots in the western part of the city. pic.twitter.com/5PSaxzGKe7