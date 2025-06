Πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη 67 ορόφων με 4.000 κατοίκους, στο Ντουμπάι και παρά τα δραματικά βίντεο το τέλος περιγράφεται αίσιο.

Η πυρκαγιά στον «Πύργο Τίγρης», στη μαρίνα του Ντουμπάι , ξέσπασε στις 13 Ιουνίου 2025 γύρω στις 9:30 μ.μ. και σβήστηκε μέσα σε έξι ώρες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η Πολιτική Άμυνα του Ντουμπάι εκκένωσε 3.820 κατοίκους από το κτίριο των 67 ορόφων, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

