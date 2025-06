Tο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε πριν λίγες ώρες προειδοποίηση ασφαλείας προς Αμερικανούς πολίτες στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, καλώντας τους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή λόγω της έντασης που επικρατεί στην περιοχή. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι, ιστορικά, παρόμοιες εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν έχουν οδηγήσει σε διαταραχές ταξιδιών και αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών.

Due to increased regional tensions, the Department of State advises U.S. citizens in the Middle East and North Africa region to exercise increased caution. Historically, similar tensions have resulted in travel disruptions and increased security concerns for U.S. citizens in the… pic.twitter.com/h9GrBwVTN2

Νεότερη ανάρτηση:

Due to high tensions in the Middle East, the security environment remains complex and can change quickly. We remind U.S. citizens in Israel and the broader region of the continued need for caution and encourage them to monitor the news for breaking developments.