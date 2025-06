Αεροπλάνο της Air India συνετρίβη στο αεροδρόμιο της πόλης Αχμενταμπάντ στη δυτική Ινδία, σύμφωνα με αναφορές τηλεοπτικών καναλιών την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζεται αν υπάρχουν θύματα.



Η πτήση είχε προορισμό το Μπέρμιγχαμ. Πληροφορίες από Reuters αναφέρουν ότι είχε 133 επιβάτες

Οπτικό υλικό δείχνει πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό από το αεροδρόμιο.





#Gujarat



An aircraft has crashed near Forensic Cross Road in Meghaninagar, Ahmedabad, Gujarat. Police and fire brigade teams are rushing to the scene at IGB Ground. More details awaited.@NewIndianXpress @santwana99 @jayanthjacob

#Ahmedabad #PlaneCrash #BreakingNews pic.twitter.com/VUGKJ4psgv