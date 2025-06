Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δέκα τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεξαμενή μεθανόλης στο πετροχημικό συγκρότημα Kaveh, στην περιοχή Bandar Dayyar, στην επαρχία Μπουσεχρ του Ιράν.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό επιβεβαιώθηκε από τον επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της επαρχίας Μπουσεχρ, ο οποίος ανέφερε ότι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της φωτιάς, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Το συγκρότημα Kaveh είναι μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής μεθανόλης στην περιοχή, και η έκταση της ζημιάς παραμένει υπό εκτίμηση.





