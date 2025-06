Το Λος Άντζελες συνεχίζει να βιώνει έντονες αναταραχές λόγω μαζικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν με αφορμή τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για συλλήψεις και απελάσεις μεταναστών. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή και συνεχίστηκαν με ιδιαίτερη ένταση το Σαββατοκύριακο, με το κέντρο της πόλης να αποτελεί το επίκεντρο των επεισοδίων. Τις τελευταίες 24 ώρες, η αστυνομία προχώρησε σε μαζικές συλλήψεις διαδηλωτών που δεν διαλύθηκαν μετά από προειδοποιήσεις, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για την καταστολή τους.



Ανάπτυξη Εθνοφρουράς και στρατού

Με εντολή του προέδρου Τραμπ, αναπτύχθηκαν στην πόλη περίπου 2.000 μέλη της Εθνοφρουράς, ενώ 500 πεζοναύτες τέθηκαν σε επιφυλακή. Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 1965 που η Εθνοφρουρά αναπτύσσεται χωρίς αίτημα από τις πολιτειακές αρχές, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, ο οποίος χαρακτήρισε την κίνηση παράνομη και εμπρηστική.

About 700 #US Marines have been activated to respond to the protests in #LosAngeles , the second-largest city in the country, US Northern Command confirmed on Monday. https://t.co/C94DpyJcyi pic.twitter.com/INc0eVb7N0





Επεισόδια, τραυματισμοί και ζημιές

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκαν εμπρησμοί οχημάτων, πυρκαγιές σε καταστήματα και λεηλασίες. Τουλάχιστον δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους. Δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές για τραυματισμούς διαδηλωτών, αν και καταγράφηκαν περιστατικά βίας και χρήση πλαστικών σφαιρών.

Αντίδραση διαδηλωτών και κοινωνίας



Παρά την αυξημένη καταστολή, οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, καταγγέλλοντας τις μαζικές συλλήψεις και την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στην πόλη. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις αρχές να απαγορεύουν τις συναθροίσεις στο κέντρο και να διατηρούν αυξημένη παρουσία αστυνομικών και στρατιωτικών.

🚨NEW: A U.S. Marine Corps veteran protesting in Los Angeles says he does not support President Trump’s deployment of the National Guard.



“My parents are immigrants. I served this country. This isn’t the America I fought for.”



Even the people trained to wear the uniform are… pic.twitter.com/q6viwljRu4