Ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα πως η σκηνή με τη συμπατριώτισσά του δημοσιογράφο που τραυματίστηκε ενώ έκανε ρεπορτάζ εν μέσω των ταραχών στο Λος Άντζελες ήταν «φρικιαστική» και ότι η κυβέρνησή του ήλθε σε επαφή με αυτή των ΗΠΑ για το θέμα.

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News LATEST: https://t.co/l5w7JxixxB pic.twitter.com/nvQ7m9TGLj

«Εγείραμε ήδη τα ζητήματα αυτά στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Δεν βρίσκουμε αποδεκτό αυτό που έγινε», είπε ο κ. Αλμπανέζι σε δημοσιογράφους.

Η Λόρεν Τομάσι, ρεπόρτερ του αυστραλιανού τηλεοπτικού δικτύου 9News, χτυπήθηκε από πλαστική σφαίρα προχθές Κυριακή, καθώς κάλυπτε τις διαδηλώσεις εναντίον της πολιτικής του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έναντι των μεταναστών.

«Πονάω λιγάκι ακόμα, αλλά είμαι καλά. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να λέμε τις ιστορίες που πρέπει να ειπωθούν», ανέφερε χθες η κυρία Τομάσι μέσω X.





Hey there. Thanks for all your messages - I'm a bit sore, but I'm okay. Important we keep on telling the stories that need to be told. Here's our report on what unfolded in Los Angeles. pic.twitter.com/S8AvjQuFA7