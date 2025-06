Οι εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων συνεχίστηκαν χθες Τετάρτη στον Καναδά, που πλήττεται από μεγάλες πυρκαγιές τις οποίες χαρακτηρίζουν «τέρατα» πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν νυχθημερόν, ειδικά γύρω από χωριά που απειλεί η πύρινη λαίλαπα.

Εδώ και μέρες, οι επαρχίες Σασκάτσουαν και Μανιτόμπα είναι αντιμέτωπες με πυρκαγιές που εξώθησαν τις κυβερνήσεις τους να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε όλη τη χώρα είναι ενεργές πάνω από 200 φωτιές, περίπου οι μισές από τις οποίες χαρακτηρίζονται ανεξέλεγκτες. Επτά νέες εστίες φωτιάς διαπιστώθηκαν χθες.

Σε όλη τη χώρα, πάνω από 31.000 κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο συχνά σε περιοχές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Μόνο μια από τις πυρκαγιές έχει καταστρέψει 4.700.000 στρέμματα εκτάσεων με βλάστηση και παραμένει ανεξέλεγκτη, ενώ δεύτερη, πιο δυτικά, επίσης ανεξέλεγκτη, 1.400.000 στρέμματα.

Πυροσβέστες από όλη τη χώρα –η υπηρεσία έχει θέσει το σύνολο του προσωπικού της σε συναγερμό– επιχειρούν για να τις περιορίσουν, με τη βοήθεια περίπου 140 συναδέλφων τους που εστάλησαν από τις ΗΠΑ.

