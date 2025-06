Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον, καθώς συνεχίζουν την αναζήτηση του 32χρονου Τράβις Ντέκερ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών ανήλικων κοριτσιών του, ηλικίας 9, 8 και 5 ετών.

Οι τρεις μικρές αγνοούνταν από την Παρασκευή, όταν η μητέρα τους κατήγγειλε ότι ο πατέρας τους δεν τις επέστρεψε μετά από προγραμματισμένη επίσκεψη. Το Σαββατοκύριακο οι αρχές ξεκίνησαν εντατικές έρευνες τόσο για τα κορίτσια όσο και για τον Ντέκερ, ο οποίος φέρεται να ζούσε μέσα σε ένα λευκό φορτηγάκι GMC Sierra του 2017 με πινακίδες Ουάσινγκτον.

Τη Δευτέρα, το όχημα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο κοντά σε κάμπινγκ δυτικά της πόλης Λίβενγουορθ. Κατά την έρευνα των αρχών στην περιοχή, εντοπίστηκαν τα πτώματα των τριών κοριτσιών.

Η αστυνομία προειδοποιεί το κοινό να μην επιχειρήσει καμία προσέγγιση του Ντέκερ, ο οποίος έχει «εκτενή στρατιωτική εκπαίδευση» και ενδέχεται να είναι οπλισμένος. Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με το 911 σε περίπτωση εντοπισμού του.

Ο Ντέκερ είναι πρώην στρατιώτης του αμερικανικού στρατού, ενώ μέχρι πρόσφατα υπηρετούσε στην Εθνοφρουρά της Πολιτείας. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν είχε δώσει σημεία ζωής στις υποχρεωτικές στρατιωτικές ασκήσεις εδώ και πάνω από έναν χρόνο και βρισκόταν σε διαδικασία πειθαρχικής απόταξης.

«Μια ανείπωτη τραγωδία» – Καθυστέρησε η ενεργοποίηση συναγερμού

Η μητέρα των κοριτσιών ενημέρωσε την αστυνομία ότι ο Ντέκερ τα παρέλαβε την Παρασκευή γύρω στις 5 το απόγευμα, αλλά μέχρι τις 8 το βράδυ δεν τις είχε επιστρέψει, ενώ το τηλέφωνό του έκτοτε έκλεισε. Όπως ανέφερε, ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συμβεί κάτι παρόμοιο, ενώ πρόσφατα είχε παρατηρηθεί επιδείνωση στην ψυχική του υγεία.

Η αστυνομία της Ουάσινγκτον αρχικά δεν ενέκρινε την έκδοση Amber Alert, καθώς δεν πληρούνταν τα κριτήρια για τεκμηριωμένη απαγωγή ή άμεσο κίνδυνο ζωής. Αντ’ αυτού, εκδόθηκε τελικά ειδοποίηση για “Εξαφανισμένα Άτομα σε Κίνδυνο” το Σάββατο.

