Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι Αρχές στην Ινδία επειδή προσπάθησε να εισαγάγει λαθραία δεκάδες σπάνια ερπετά, συμπεριλαμβανομένων δηλητηριωδών φιδιών, στη χώρα.

Ο Ινδός πολίτης επέστρεφε από την Ταϊλάνδη όταν στο αεροδρόμιο της Βομβάης την Κυριακή τον σταμάτησαν τελωνειακοί υπάλληλοι.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα ερπετά, συμπεριλαμβανομένων 44 δηλητηριωδών οχιών, βρέθηκαν κρυμμένα στις αποσκευές του άνδρα που είχαν παραδοθεί.

Τα ερπετά έχουν κατασχεθεί βάσει διαφόρων νόμων περί προστασίας της άγριας ζωής στην Ινδία.

Ο επιβάτης δεν έχει κατονομαστεί και καθώς βρίσκεται υπό κράτηση, δεν έχει σχολιάσει τη σύλληψή του.

From Bangkok to behind bars — a traveler was arrested at Mumbai Airport with a suitcase full of banned reptiles. Officials seized a Spider-Tailed Horned Viper, Asian Leaf Turtle, and more in a major crackdown on exotic animal smuggling.#mumbaicustoms #exoticanimals pic.twitter.com/5spWXJnCaZ