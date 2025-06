Ένα νέο πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας με το όνομα Madleen, οργανωμένο από τον διεθνή συνασπισμό Freedom Flotilla Coalition (FFC), απέπλευσε την Κυριακή από την Κατάνια της Σικελίας με προορισμό τη Γάζα, στοχεύοντας να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ.

Το Madleen, που πήρε το όνομά του από την πρώτη Παλαιστίνια ψαρά το 2014, μεταφέρει βασικά αγαθά όπως παιδικές τροφές, ρύζι, αλεύρι, ιατρικά είδη, τεχνητά μέλη για παιδιά και κιτ αφαλάτωσης. Αν και η βοήθεια είναι περιορισμένη σε όγκο, θεωρείται συμβολικά και πρακτικά κρίσιμη, καθώς αναδεικνύει τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν στη Γάζα.

Meet the 12 volunteers from around the world who are sailing on #Madleen in the #FreedomFlotillaCoalition's steadfast mission to break Israel's illegal siege of Gaza and establish a people's sea corridor #AllEyesOnDeck #BreakTheSiege #endoccupation #Gaza pic.twitter.com/cimfieivTy — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 2, 2025

Στο πλοίο επιβαίνουν 12 εθελοντές από Ευρώπη και Λατινική Αμερική, ανάμεσά τους και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ. Η αποστολή χαρακτηρίζεται ως ειρηνική πράξη πολιτικής ανυπακοής ενάντια στον «παράνομο αποκλεισμό και τα εγκλήματα πολέμου» του Ισραήλ, σύμφωνα με το FFC.

“We are watching a systematic starvation of 2 million people. A live-streamed genocide and the world's silence is deadly. That is why we have to keep trying everything we can, even if the odds are against us.”



Zeteo contributor @GretaThunberg shares moments from the Madleen. pic.twitter.com/uaSCzf8Alt — Zeteo (@zeteo_news) May 31, 2025

Η αποστολή έρχεται έναν μήνα μετά την επίθεση με drones στο πλοίο Conscience του ίδιου συνασπισμού, σε διεθνή ύδατα κοντά στη Μάλτα. Το FFC κατηγόρησε το Ισραήλ, το οποίο δεν έχει σχολιάσει επισήμως.



Το Madleen είναι εξοπλισμένο με σύστημα παρακολούθησης σε συνεργασία με το Forensic Architecture, για λόγους ασφάλειας και διαφάνειας, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επέμβασης από το ισραηλινό ναυτικό. Το FFC καλεί τις κυβερνήσεις να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση του πλοίου και τα μέσα ενημέρωσης να παρακολουθήσουν στενά την αποστολή.