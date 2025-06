Η ιστορική νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν με 5-0 επί της Ίντερ στον τελικό του Champions League που έγινε στο Μόναχο προκάλεσε κύμα βίαιων επεισοδίων σε όλη τη Γαλλία ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ποδοσφαιρικών συλλόγων, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες, δεκάδες προσαγωγές και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Οι εορτασμοί για την πρώτη κατάκτηση του κορυφαίου συλλογικού τίτλου από την Πρωταθλήτρια Γαλλίας μετατράπηκαν σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομίας, ιδιαίτερα στο Παρίσι, όπου σημειώθηκαν εμπρησμοί οχημάτων και καταστημάτων, καθώς και επιθέσεις με πυροτεχνήματα.

UPDATE NEWS : Champions League Chaos, PSG Win Sparks Paris Riots Celebrations turned violent in Paris as PSG fans clashed with police following their Champions League triumph. pic.twitter.com/HpqD2kMAf8

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 559 προσαγωγές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 491 στο Παρίσι, ενώ 320 άτομα συνελήφθησαν με τους 254 να είναι η γαλλική πρωτεύουσα, που ήταν και το επίκεντρο των επεισοδίων.

Ο πρώτος νεκρός ήταν ένας 17χρονος που μαχαιρώθηκε στην κωμόπολη Dax, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Το δεύτερο θύμα ήταν μια γυναίκα που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο 15ο διαμέρισμα του Παρισιού, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το διερχόμενο σκούτερ της.

🇫🇷🕊️❗JUST IN: Riots engulfed Paris last night after PSG's victory in the Champions League final, with police detaining at least 294 people.



🔹TF1 reports 2 deaths and at least 200 injured. pic.twitter.com/ZZ58nPEEW2