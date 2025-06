Βασίλισσα της Ευρώπης στέφθηκε χθες η Παρί Σεν Ζερμέν, που διέλυσε 5-0 την Ίντερ στο Μόναχο και κατέκτησε το Champions League.

Η γαλλική ομάδα πέτυχε από τις πιο καταιγιστικές εμφανίσεις της και, μια από τις πιο εμφατικές νίκες σε τελικό οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μετά από χρόνια προσπαθειών το όνειρο της Παρί βγήκε αληθινό στο Μόναχο και η ομάδα του Λουίς Ενρίκε σήκωσε το 1ο της Champions League.

Μετά τη νίκη, στο Παρίσι ξέσπασαν πανηγυρισμού, με τον Πύργο του Άιφελ να «βάφεται» κόκκινος και μπλε, στα χρώματα της γαλλικής σημαίας,

JUST IN: Ongoing riots in Paris, France, at the Champs-Élysées.



Police are being attacked with fireworks and paving stones following PSG's victory. Police respond with baton charges and tear gas.



Several injured and even a child lost in tears. pic.twitter.com/JIB11l4ryW