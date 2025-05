Περίπου 250 εκατομμύρια μέλισσες δραπέτευαν από νταλίκα που ανατράπηκε την Παρασκευή στην Πολιτεία Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, προκαλώντας προειδοποιήσεις των Αρχών προς το κοινό να αποφύγει το σμήνος.

Το όχημα, το οποίο μετέφερε πάνω από 31 τόνους κυψελών, αναποδογύρισε κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.



Σε εικόνες που δημοσιοποίησε η αστυνομία φαίνεται ένας τεράστιος αριθμό μελισσών γύρω από το αναποδογυρισμένο φορτηγό.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι το σημείο του ατυχήματος θα παραμείνει κλειστό «μέχρι να ολοκληρωθεί η διάσωση». «Στόχος είναι να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες μέλισσες», δήλωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας λίγο μετά το περιστατικό.

250 million bees unleashed after truck crash in the U.S.



