Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Λέστερ, στην κεντρική Αγγλία, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τέσσερις πεζούς στη De Montfort Street, λίγο μετά τις 12:30 π.μ. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό φέρεται να ακολούθησε καβγά που ξέσπασε σε ιδιωτική εκδήλωση στην περιοχή.

Δύο άνδρες και δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, ενώ ο τέταρτος υπέστη ελαφρύτερα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Ένας 31χρονος άνδρας από τη Λέστερ συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση, καθώς και της πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού μέσω επικίνδυνης οδήγησης. Το όχημα εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε κοντινό δρόμο και έχει κατασχεθεί για έρευνα.

Η αστυνομία διευκρινίζει ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν παραβρεθεί στην ίδια ιδιωτική εκδήλωση. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για τη συνέχιση των ερευνών, ενώ οι αρχές ζητούν από το κοινό να αποφύγει τις εικασίες, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

