Οι αρχές της Ελβετίας ανησυχούσαν σήμερα για ενδεχόμενες πλημμύρες μετά τη δημιουργία μιας τεχνητής λίμνης ύστερα από την αποκόλληση τεράστιου παγετώνα ο οποίος καταπλάκωσε σχεδόν ολόκληρο ένα ορεινό χωριό στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε μετά την αποκόλληση του παγετώνα Μπιρχ, στις ελβετικές Άλπεις, μεγαλώνει ώρα με την ώρα καθώς τεράστια κομμάτια πάγου, λάσπης και βράχων έχουν κόψει τη ροή του ποταμού Λόντζα που περνά από την κοιλάδα Λέτσενταλ, εγείροντας φόβους για πλημμύρα.

BREAKING: Massive Glacier Collapse in Blatten, Valais (Switzerland) – May 28, 2025



Over 3.5 million m³ of ice, rock, and snow collapsed from the Birch Glacier, putting 9 million tons of pressure on the glacier.



