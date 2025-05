Ένα αεροπλάνο ναυτικής περιπολίας συνετρίβη σήμερα σε ορεινή περιοχή της Νότιας Κορέας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο από τους επιβαίνοντες, ενώ δύο άλλοι αγνοούνται, ανέφεραν οι αρχές.

Το αεροσκάφος χρησιμοποιούνταν για εκπαίδευση απογείωσης και προσγείωσης όταν συνετρίβη λίγο πριν από τις 2:00 μ.μ. τοπική ώρα (08:00 ώρα Κύπρου) κοντά στη νοτιοανατολική πόλη Πόχανγκ, ανέφερε το νοτιοκορεατικό Πολεμικό Ναυτικό.

A Navy patrol aircraft carrying four people has crashed into a mountainous area near Pohang Airport in eastern South Korea pic.twitter.com/wThQ9BWV2J