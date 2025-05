Έχει τριχωτό σώμα, χαμόγελο που φτάνει μέχρι τα αυτιά και μια εμφάνιση που ισορροπεί ανάμεσα στο χαριτωμένο και το αλλόκοτο. Ο λόγος για το Labubu, μια από τις πιο δημοφιλείς φιγούρες της σύγχρονης pop κουλτούρας, που προκαλεί παγκόσμια φρενίτιδα σε συλλέκτες και χρήστες των social media.

Η φιγούρα είναι δημιούργημα του Χονγκονγκέζου καλλιτέχνη Kasing Lung και ανήκει στη σειρά The Monsters της κινεζικής εταιρείας POP MART. Κυκλοφορεί σε "τυφλές συσκευασίες" (blind boxes), όπου ο αγοραστής δεν γνωρίζει εκ των προτέρων ποιο σχέδιο θα αποκτήσει – ένα μοντέλο πώλησης που έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση, ενισχύοντας τη συλλεκτική του αξία.

Το φαινόμενο Labubu δεν θα είχε φτάσει τόσο μακριά χωρίς τη δύναμη των social media. Στο TikTok, το hashtag #labubu μετρά εκατομμύρια προβολές, με βίντεο από χρήστες που καταγράφουν το «ξετύλιγμα» νέων φιγούρων, ανταλλαγές, σπάνιες εκδόσεις και... απογοητεύσεις. Παράλληλα, γνωστές προσωπικότητες όπως η Rihanna, η Dua Lipa και μέλη των BLACKPINK έχουν φωτογραφηθεί με Labubu στα χέρια τους, πυροδοτώντας νέο κύμα ενδιαφέροντος.

Κάποιο τα εντόπισαν και Κύπρο





Η τάση δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Στην πραγματικότητα, ο Labubu έχει γίνει αγαπημένος των ενηλίκων, εντάσσοντας τον στην παγκόσμια κατηγορία των «kidults» – μια γενιά που συλλέγει παιχνίδια από νοσταλγία, ανάγκη για ομορφιά ή ακόμη και ως επένδυση.

Ωστόσο, η δημοτικότητα δεν έρχεται χωρίς προβλήματα. Η αυξημένη ζήτηση έχει οδηγήσει σε φαινόμενα πανικού, μεγάλες ουρές σε φυσικά καταστήματα και σκηνές συνωστισμού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η POP MART αναγκάστηκε να παγώσει προσωρινά τις πωλήσεις Labubu, επικαλούμενη ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια.

At a #PopMart store in #Shanghai, the #Labubu Big into Energy figures are selling like hotcakes, flying off shelves and making it nearly impossible to snag one, which is sparking a global buying frenzy! pic.twitter.com/pBlx4vK2eQ