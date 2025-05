Ένα αναπάντεχο συμβάν κατέγραψαν οι κάμερες κατά την άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν και της Μπριζίτ Μακρόν στο αεροδρόμιο του Ανόι στο Βιετνάμ, στο πλαίσιο περιοδείας που πραγματοποιούν στην Ασία.

Όταν άνοιξε η πόρτα του αεροσκάφους, η κάμερα δείχνει τη σιλουέτα του Εμανουέλ Μακρόν. Εκείνη την ώρα, δύο χέρια, που ανήκουν στην Μπριζίτ Μακρόν, η οποία δεν είναι ορατή, εμφανίζονται και προσγειώνονται στο πρόσωπο του Γάλλου προέδρου, σε μια κίνηση που παραπέμπει σε χαστούκι.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι εμφανώς έκπληκτος, όμως καταφέρνει να βρει την ισορροπία του και να ανασυνταχθεί για να χαιρετήσει τους παρευρισκόμενους, κατά τις επιταγές του πρωτοκόλλου. Το προεδρικό ζεύγος κατεβαίνει τις σκάλες. Ο Γάλλος πρόεδρος, κατά την προσφιλή του συνήθεια, τείνει διακριτικά το χέρι του προς τη σύζυγό του. Όμως η Μπριζίτ Μακρόν αρνείται να το πιάσει και κρατιέται από τα κάγκελα της πτυσσόμενης σκάλας.

Το βίντεο, όπως είναι φυσικό, κυκλοφορεί έκτοτε στο διαδίκτυο.

