Σε ένα ηχηρό και ιδεολογικά φορτισμένο μήνυμα, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπαράκ, κατακεραυνώνει την αποικιοκρατική κληρονομιά της Δύσης στη Μέση Ανατολή, ανακοινώνοντας πως «η εποχή της δυτικής ανάμειξης έχει τελειώσει».

Αναφερόμενος ευθέως στη Συμφωνία Σάικς-Πικό που διαμέλισε τη Συρία και την ευρύτερη περιοχή πριν από έναν αιώνα, ο Μπαράκ τονίζει πως τέτοιες αποφάσεις υπαγορεύτηκαν από ιμπεριαλιστικά συμφέροντα και όχι από επιθυμία για ειρήνη, επιβαρύνοντας γενιές ολόκληρες με αστάθεια και συγκρούσεις. «Δεν θα επαναλάβουμε το ίδιο λάθος», ξεκαθαρίζει.

Σύμφωνα με τον Μπαράκ, το μέλλον της Συρίας και της περιοχής ανήκει πλέον σε λύσεις που προκύπτουν «εκ των έσω» – από τις ίδιες τις κοινωνίες και μέσα από εταιρικές σχέσεις βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διπλωματία.

Υιοθετώντας την ομιλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2017 στο Ριάντ, ο Αμερικανός πρέσβης επανέλαβε ότι «τελείωσαν οι εποχές που οι δυτικοί παρεμβατιστές πέταγαν στη Μέση Ανατολή για να δίνουν διαλέξεις περί διακυβέρνησης και τρόπου ζωής».

Ο Μπαράκ περιέγραψε τη συριακή τραγωδία ως αποτέλεσμα του τεχνητού διαχωρισμού και υπογράμμισε πως η ανάκαμψη της χώρας πρέπει να στηριχθεί στην ενότητα, την αξιοπρέπεια και την επένδυση στους ίδιους τους πολίτες της. «Η αναγέννηση ξεκινά από την αλήθεια, τη λογοδοσία και τη συνεργασία με την περιοχή – όχι ερήμην αυτής», τόνισε.

Στη νέα προσέγγιση, η Ουάσιγκτον στέκεται –σύμφωνα με τον πρέσβη– «δίπλα στην Τουρκία, τον Κόλπο και την Ευρώπη», όχι πια με στρατεύματα ή χάρτες, αλλά «πλάι στους ίδιους τους Σύρους πολίτες».

Ο Μπαράκ έκλεισε το μήνυμά του επισημαίνοντας ότι με την πτώση του καθεστώτος Άσαντ ανοίγει η πόρτα προς την ειρήνη. Η άρση των κυρώσεων, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το μέσο για να επιτραπεί στον συριακό λαό να αναζητήσει ένα νέο μέλλον ευημερίας και ασφάλειας.

Η ανάρτηση του Μπάρακ αντικατοπτρίζει μια στροφή στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, με έμφαση στη συνεργασία και την αυτοδιάθεση των λαών. Μένει να φανεί πώς αυτή η φιλοσοφία θα μεταφραστεί σε πράξεις, σε μια περιοχή που έχει πληγεί από δεκαετίες συγκρούσεων και εξωτερικών επεμβάσεων. Το μήνυμα, ωστόσο, είναι σαφές: η Συρία πρέπει να χτίσει το μέλλον της με τους δικούς της όρους, με την υποστήριξη—και όχι την επιβολή—της διεθνούς κοινότητας.

A century ago, the West imposed maps, mandates, penciled borders, and foreign rule. Sykes-Picot divided Syria and the broader region for imperial gain—not peace. That mistake cost generations. We will not make it again.



The era of Western interference is over. The future…