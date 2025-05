Τουλάχιστον 11 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε παραθαλάσσια πόλη της Νότιας Καρολίνας, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

🚨🇺🇸#BREAKING | UPDATE ⚠️

At least 11 people shot in

on Watson Avenue in Little River, South Carolina 11 people were transported to the hospital with gunshot wounds story is developing. pic.twitter.com/pBY2UIa9Bi