Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής (ώρα Κύπρου) στο εμπορικό κέντρο Northland στο Πρέστον της Μελβούρνης, στην Αυστραλία, μετά από επίθεση με μαχαίρι που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό έως και τεσσάρων ατόμων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Οι Αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ το εμπορικό κέντρο αποκλείστηκε από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ένα άτομο έχει ήδη συλληφθεί ως ύποπτο για την επίθεση, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση δύο ακόμη ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ενώ η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει εάν πρόκειται για στοχευμένη ή τυχαία επίθεση.

BREAKING: At least 4 people stabbed at Northland Shopping Centre in Melbourne, Australia. - 7NEWS pic.twitter.com/bDKs9nvrq5